2020-02-14T18:12:36+03:00
Общество

Налоговики Крыма отчитались о рейдах в новогодние праздники

Так, один из старейших ресторанов Симферополя оштрафовали на 260 тысяч за то, что они проводили наличные деньги мимо кассы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Налоговой службы КрымаФото: Пресс-служба Налоговой службы Крыма
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В Налоговой службе Крыма подвели итоги рейдов в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе ведомства.

С декабря прошлого года по январь 2020 года налоговики провели 262 проверки, большинство из них в заведениях общественного питания. Установлено 29 случаев, когда предприятия работали без регистрации.

В одном из старейших ресторанов Симферополя не проводили наличные деньги через кассовые терминалы, налоговики заметили нарушение и оштрафовали собственника на 260 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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