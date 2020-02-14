Налоговики Крыма отчитались о рейдах в новогодние праздники
В Налоговой службе Крыма подвели итоги рейдов в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе ведомства.
С декабря прошлого года по январь 2020 года налоговики провели 262 проверки, большинство из них в заведениях общественного питания. Установлено 29 случаев, когда предприятия работали без регистрации.
В одном из старейших ресторанов Симферополя не проводили наличные деньги через кассовые терминалы, налоговики заметили нарушение и оштрафовали собственника на 260 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU