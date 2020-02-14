Налоговики Крыма отчитались о рейдах в новогодние праздники

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:12:36+03:00

Так, один из старейших ресторанов Симферополя оштрафовали на 260 тысяч за то, что они проводили наличные деньги мимо кассы

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В Налоговой службе Крыма подвели итоги рейдов в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе ведомства.

С декабря прошлого года по январь 2020 года налоговики провели 262 проверки, большинство из них в заведениях общественного питания. Установлено 29 случаев, когда предприятия работали без регистрации.

В одном из старейших ресторанов Симферополя не проводили наличные деньги через кассовые терминалы, налоговики заметили нарушение и оштрафовали собственника на 260 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU