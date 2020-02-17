В Симферополе и Севастополе 17 февраля частично не будет электричества
17 февраля, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Энергетики Крымского полуострова приводят в порядок трансформаторные подстанции и другое оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Крылова, 143, 147, 159, 164, 170;
ул. Лермонтова, 2/42, 2а,4б, 4в, 4-12 (чет), 1/46 (нечет);
пер. Северный, 23, 25, 34, 36; пр. Победы, 38-44;
Каменский массив: садовое товарищество «Надежда»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Крепостной,5;
пр. Матросский, 18-А, 2-30;
ул. Нефедова, 2-32, 9-11
наб. Корнилова 1, 2, 4 (дельфинарий, дворец детства);
бульвар Приморский (Аквариум);
с 9.00 до 17.00
ул. Ватутина,1-7;
ул Гражданская,1-А;
ул. Федько,30-32;
ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;
ул. Пархоменко,1;
ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;
ул. Террасная,4-6,3-а,3
с 9.00 до 13.00
с. Терновка: ул. Балаклавская, 44, 23, 45
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ИСТОЧНИК KP.RU