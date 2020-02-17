В Симферополе и Севастополе 17 февраля частично не будет электричества

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:03:18+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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17 февраля, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Энергетики Крымского полуострова приводят в порядок трансформаторные подстанции и другое оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Крылова, 143, 147, 159, 164, 170;

ул. Лермонтова, 2/42, 2а,4б, 4в, 4-12 (чет), 1/46 (нечет);

пер. Северный, 23, 25, 34, 36; пр. Победы, 38-44;

Каменский массив: садовое товарищество «Надежда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Крепостной,5;

пр. Матросский, 18-А, 2-30;

ул. Нефедова, 2-32, 9-11

наб. Корнилова 1, 2, 4 (дельфинарий, дворец детства);

бульвар Приморский (Аквариум);

с 9.00 до 17.00

ул. Ватутина,1-7;

ул Гражданская,1-А;

ул. Федько,30-32;

ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;

ул. Пархоменко,1;

ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;

ул. Террасная,4-6,3-а,3

с 9.00 до 13.00

с. Терновка: ул. Балаклавская, 44, 23, 45

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ИСТОЧНИК KP.RU