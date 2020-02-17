Погода в Крыму на 17 февраля: ветер и тепло до +10

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:02:36+03:00

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17 февраля, в понедельник, на Крымском полуострове вполне погожий день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +8…+10°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°; днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU