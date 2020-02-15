Погода в Крыму на 15 февраля: Тепло и без дождей
Опасных метеорологических явлений на полуострове не наблюдается, передает крымский гидрометцентр.
Так, в Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков.Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +8…+10.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…+9.
На ЮБК переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +8…+10.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9.
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ИСТОЧНИК KP.RU