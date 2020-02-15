Погода в Крыму на 15 февраля: Тепло и без дождей

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:17:06+03:00

Воздух прогреется до +12 Фото: Юрий ЮГАНСОН

Воздух прогреется до +12

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Опасных метеорологических явлений на полуострове не наблюдается, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков.Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +8…+10.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +7…+9.

На ЮБК переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +8…+10.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9.

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ИСТОЧНИК KP.RU