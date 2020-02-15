На пожаре в Сакском районе погиб пенсионер

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:32:19+03:00

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В селе Виноградное Сакского района на пожаре погиб 72-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сотрудникам МЧС о возгорании сообщили утром 14 февраля. Местные жители заметили, что из окна дома шел дым.

На месте пожарные выяснили, что огнем охвачена комната одноэтажного дома. Они оперативно ликвидировали возгорание, площадь которого составила 6 квадратных метров.

К сожалению, в комнате сотрудники МЧС нашли тело мужчины. Специалисты ведомства устанавливают детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU