2020-02-15T11:32:19+03:00
Происшествия

На пожаре в Сакском районе погиб пенсионер

Огнем было охвачено 6 квадратных метров
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

В селе Виноградное Сакского района на пожаре погиб 72-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сотрудникам МЧС о возгорании сообщили утром 14 февраля. Местные жители заметили, что из окна дома шел дым.

На месте пожарные выяснили, что огнем охвачена комната одноэтажного дома. Они оперативно ликвидировали возгорание, площадь которого составила 6 квадратных метров.

К сожалению, в комнате сотрудники МЧС нашли тело мужчины. Специалисты ведомства устанавливают детали случившегося.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24