Под Бахчисараем самосвал лишился кузова, врезавшись в мост
Под Бахчисараем самосвал поднял кузов и зацепился им за мост.
Свидетели ДТП отмечают, что авария случилась примерно в 14.00. Грузовик ехал по трассе, а потом его кузов начал подниматься. Удар в путепровод был такой силы, что кузов оторвало от машины.
В Крыму самосвал врезался в мост и потерял кузов.Водитель грузовика не рассчитал высоту поднятия кузова, в результате чего тот зацепил мост и обрушился
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Кузов самосвала застрял между мостом и дорогой.
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ИСТОЧНИК KP.RU