Под Бахчисараем самосвал лишился кузова, врезавшись в мост

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:56:45+03:00

В аварии никто не пострадал

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Под Бахчисараем самосвал поднял кузов и зацепился им за мост.

Свидетели ДТП отмечают, что авария случилась примерно в 14.00. Грузовик ехал по трассе, а потом его кузов начал подниматься. Удар в путепровод был такой силы, что кузов оторвало от машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/760931" frameborder="0"></iframe> В Крыму самосвал врезался в мост и потерял кузов.Водитель грузовика не рассчитал высоту поднятия кузова, в результате чего тот зацепил мост и обрушился

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Кузов самосвала застрял между мостом и дорогой.

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ИСТОЧНИК KP.RU