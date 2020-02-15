2020-02-15T11:56:45+03:00
Происшествия

Под Бахчисараем самосвал лишился кузова, врезавшись в мост

В аварии никто не пострадал
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Алексей Шинбарев Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВконтактеФото: Алексей Шинбарев Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
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Под Бахчисараем самосвал поднял кузов и зацепился им за мост.

Свидетели ДТП отмечают, что авария случилась примерно в 14.00. Грузовик ехал по трассе, а потом его кузов начал подниматься. Удар в путепровод был такой силы, что кузов оторвало от машины.

В Крыму самосвал врезался в мост и потерял кузов.Водитель грузовика не рассчитал высоту поднятия кузова, в результате чего тот зацепил мост и обрушился

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Кузов самосвала застрял между мостом и дорогой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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