Аксенов потребовал от крымских чиновников решать все проблемы за три дня

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:23:10+03:00

Теперь все вопросы они будут решать по телефону, а не заваливать друг друга письмами

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Власти Крыма сократят количество отчетов и избыточную бюрократию, написал на своей странице Вконтакте глава республики Сергей Аксенов.

- Вместо отправления десятков писем в то или иное министерство куда более эффективно просто-напросто позвонить своему коллеге и уладить все нужные вопросы в телефонном режиме, - отметил Аксенов.

Теперь чиновники не смогут ссылаться на то, что кто-то не ответил на письменный запрос или только его рассматривают.

- Любая проблема может и должна решаться в трехдневный срок, - подчеркнул Аксенов.

По его словам, у властей Крыма есть для этого все необходимые инструменты.

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ИСТОЧНИК KP.RU