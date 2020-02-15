Аксенов потребовал от крымских чиновников решать все проблемы за три дня
Власти Крыма сократят количество отчетов и избыточную бюрократию, написал на своей странице Вконтакте глава республики Сергей Аксенов.
- Вместо отправления десятков писем в то или иное министерство куда более эффективно просто-напросто позвонить своему коллеге и уладить все нужные вопросы в телефонном режиме, - отметил Аксенов.
Теперь чиновники не смогут ссылаться на то, что кто-то не ответил на письменный запрос или только его рассматривают.
- Любая проблема может и должна решаться в трехдневный срок, - подчеркнул Аксенов.
По его словам, у властей Крыма есть для этого все необходимые инструменты.
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ИСТОЧНИК KP.RU