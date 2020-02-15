Корабли Черноморского флота защитили морской десант от условного «противника»

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:34:38+03:00

Всего в учениях задействовали 5 кораблей и более 500 военнослужащих

Изменить размер текста: A A

Корабли Черноморского флота отработали оборону десантных кораблей от нападения условного противника.

На первом этапе учения морской тральщик провел корабль с солдатами через условные минные заграждения. После чего артиллерия расчеты десантного корабля уничтожила макеты плавающих мин.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, корабли отработали ведение морского боя, противовоздушную и противолодочную оборону.

На заключительном этапе учений десантный корабль подошел к берегу и отработал действия при высадке экипажа.

Всего в учениях задействовали 5 кораблей и более 500 военнослужащих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU