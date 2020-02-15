Корабли Черноморского флота защитили морской десант от условного «противника»
Корабли Черноморского флота отработали оборону десантных кораблей от нападения условного противника.
На первом этапе учения морской тральщик провел корабль с солдатами через условные минные заграждения. После чего артиллерия расчеты десантного корабля уничтожила макеты плавающих мин.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, корабли отработали ведение морского боя, противовоздушную и противолодочную оборону.
На заключительном этапе учений десантный корабль подошел к берегу и отработал действия при высадке экипажа.
Всего в учениях задействовали 5 кораблей и более 500 военнослужащих.
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ИСТОЧНИК KP.RU