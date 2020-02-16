Украинских моряков, задержанных в Азовском море, арестовали на 10 суток

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:41:05+03:00

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Четверо украинских моряков, которые незаконно добывали морские ресурсы в Азовском море, задержаны по решению Керченского городского суда на десять суток. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

- Они признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей), - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ).

Напомним, крымские пограничники 15 февраля задержали четверых украинцев на судне в Азовском море, которые незаконно выловили около 300 штук камбалы. У них не было при себе документов.

ИСТОЧНИК KP.RU