2020-02-15T13:15:19+03:00
Происшествия

В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя браконьерами из Украины

У моряков при себе не было вообще никаких документов [фото]
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments21
Четыре украинца ловили рыбу в Азовском море без каких-либо документов. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и СевастополюЧетыре украинца ловили рыбу в Азовском море без каких-либо документов. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ задержали в западной части Азовского моря небольшое судно с четырьмя украинцами. При себе у них не было никаких документов.

Когда у капитана судна на законных основаниях потребовали остановить, он попытался скрыться.

У браконьеров изъяли 290 экземпляров камбалы. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

У браконьеров изъяли 290 экземпляров камбалы. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму, на борту сотрудники ведомства нашли 290 экземпляров камбалы и ставную сеть, которой запрещено ловить рыбу.

Ловить рыбу ставной сетью - запрещено. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

Ловить рыбу ставной сетью - запрещено. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

У браконьеров не было при себе никаких судовых и регистрационных документов, в том числе, которые бы разрешали вылов рыбы.

Судно и экипаж доставили в Керчь, чтобы установить личности украинцев и разобраться в ситуации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два крымчанина устроили лабораторию по производству синтетических наркотиков в съемном доме

Сотрудники ФСБ изъяли у них 16 килограммов мефедрона и 700 литров ингредиентов для его изготовления [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24