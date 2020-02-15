Два крымчанина устроили лабораторию по производству синтетических наркотиков в съемном доме

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории в Симферополе по производству синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое местных жителей, 24-х и 23-х лет, арендовали дом и организовали в нем производство мефедрона. Его молодые люди через закладки продавали в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

В съемном жилье и на специальном складе в Белогорском районе сотрудники спецслужб нашли 16 килограммов самого мефедрона и более 700 литров ингредиентов для его изготовления. Само помещение было оборудовано электроприборами для смешивания реактивов, вытяжкой, весами и разной лабораторной посудой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/760980" frameborder="0"></iframe> В Симферополе сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории.Видео: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю! другой источник

Отдел ФСБ возбудил против крымчан уголовное дело за производство наркотиков в особо крупном размере. За что они могут сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас оперативники проводят все необходимые следственные мероприятия и проверяют двух симферопольцев на причастность к другим преступлениям.

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