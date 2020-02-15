2020-02-15T10:48:29+03:00
Происшествия

Два крымчанина устроили лабораторию по производству синтетических наркотиков в съемном доме

Сотрудники ФСБ изъяли у них 16 килограммов мефедрона и 700 литров ингредиентов для его изготовления [видео]
Артем АРТЕМОВ
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Мужчины изготавливали наркотики в съемном доме. Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и СевастополюМужчины изготавливали наркотики в съемном доме. Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории в Симферополе по производству синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое местных жителей, 24-х и 23-х лет, арендовали дом и организовали в нем производство мефедрона. Его молодые люди через закладки продавали в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

В съемном жилье и на специальном складе в Белогорском районе сотрудники спецслужб нашли 16 килограммов самого мефедрона и более 700 литров ингредиентов для его изготовления. Само помещение было оборудовано электроприборами для смешивания реактивов, вытяжкой, весами и разной лабораторной посудой.

В Симферополе сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории.Видео: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю! другой источник

Отдел ФСБ возбудил против крымчан уголовное дело за производство наркотиков в особо крупном размере. За что они могут сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас оперативники проводят все необходимые следственные мероприятия и проверяют двух симферопольцев на причастность к другим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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