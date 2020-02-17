2020-02-17T10:52:41+03:00
Происшествия

Закрыл в туалете и ограбил: В Симферополе произошло дерзкое преступление

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: архивФото: архив
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В дежурную часть полиции Симферополя обратилась 40-летняя горожанка, которая пожаловалась, что ее ограбили среди бела дня в собственной квартире. Причем разбой совершил знакомый ее супруга.

- Пострадавшая рассказала, что мужчина, попав в квартиру, сразу же закрыл ее туалете, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Симферополю.

Пока женщина, сидя взаперти, звала на помощь, он обчистил жилье – забрал 10 тысяч рублей и ювелирные изделия. Всего добра пропало на 50 тысяч рублей.

Полиция задержала 44-летнего симферопольца, который был неоднократно судим за воровство и наркотики.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. На рецидивиста завели уголовное дело за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере. По ч.3 ст.162 УК РФ ему грозит лишение свободы от семи до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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