Три автомобиля сгорели в Крыму за выходные

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:04:34+03:00

Все ЧП произошли в субботу, 15 февраля

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За выходные на полуострове сгорели три автомобиля, передает пресс-служба МЧС по Крыму.

В субботу, 15 февраля, в Красновардейском районе на трассе «Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта», между селами Менделеево и Полтавка загорелся Mercedes-Benz Sprinter. Причиной возгорания стало короткое замыкание аккумулятора. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Еще один похожий случай произошел близ Щелкино Ленинского района. Из-за короткого замыкания проводки сгорел ВАЗ-21099. Пожарным потребовалось 10 минут, чтобы ликвидировать огонь.

Рядом с селом Новоандреевка Симферопольского района на ходу вспыхнул ВАЗ-2106. Водитель остановил автомобиль и высадил пассажиров. Очевидцы пытались сами ликвидировать пожар, но у них не получилось.

Огонь потушили сотрудник МЧС за 5 минут, но от автомобиля остался только кузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU