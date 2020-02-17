В центре Севастополя «вырыли» знаменитый дом и колеса от «полуторки»

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:24:16+03:00

В Севастополе занимались подземными коммуникациями, а нашли артефакты. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Находку сделали на площади Лазарева во время строительных работ [фото]

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В центре Севастополя под слоем грунта нашли остатки старинного здания и трамвайного пути.

Основание здания хорошо сохранилось.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Теперь историки ломают голову, о каком же здании идет речь. Краеведы выдвинули две версии: часовня святого Николая или дом известного местного купца, почетного жителя Севастополя Василия Хлудова. Эти здания были разрушены во время Великой Отечественной войны, когда в городе шли кровопролитные бои.

Знатоки, проанализировав архивы, отдали предпочтение второму варианту. И властям Севастополя предстоит решить, как же дальше поступить с историческими находками.

Археологи, которые изучают артефакты на месте обнаружения, предположили, что это остатки здания XIX века.

Часть моста и диски колеса «полуторки» пролежали в земле больше 70 лет.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Здесь же нашли часть моста и диски колеса знаменитой полуторки - грузовика ГАЗ-АА.

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ИСТОЧНИК KP.RU