2020-02-17T15:24:16+03:00
Общество

В центре Севастополя «вырыли» знаменитый дом и колеса от «полуторки»

Находку сделали на площади Лазарева во время строительных работ [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе занимались подземными коммуникациями, а нашли артефакты.В Севастополе занимались подземными коммуникациями, а нашли артефакты.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В центре Севастополя под слоем грунта нашли остатки старинного здания и трамвайного пути.

Основание здания хорошо сохранилось. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Основание здания хорошо сохранилось.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Теперь историки ломают голову, о каком же здании идет речь. Краеведы выдвинули две версии: часовня святого Николая или дом известного местного купца, почетного жителя Севастополя Василия Хлудова. Эти здания были разрушены во время Великой Отечественной войны, когда в городе шли кровопролитные бои.

Знатоки, проанализировав архивы, отдали предпочтение второму варианту. И властям Севастополя предстоит решить, как же дальше поступить с историческими находками.

Археологи, которые изучают артефакты на месте обнаружения, предположили, что это остатки здания XIX века.

Часть моста и диски колеса «полуторки» пролежали в земле больше 70 лет. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Часть моста и диски колеса «полуторки» пролежали в земле больше 70 лет.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Здесь же нашли часть моста и диски колеса знаменитой полуторки - грузовика ГАЗ-АА.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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