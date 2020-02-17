В центре Севастополя «вырыли» знаменитый дом и колеса от «полуторки»
В центре Севастополя под слоем грунта нашли остатки старинного здания и трамвайного пути.
Основание здания хорошо сохранилось.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Теперь историки ломают голову, о каком же здании идет речь. Краеведы выдвинули две версии: часовня святого Николая или дом известного местного купца, почетного жителя Севастополя Василия Хлудова. Эти здания были разрушены во время Великой Отечественной войны, когда в городе шли кровопролитные бои.
Знатоки, проанализировав архивы, отдали предпочтение второму варианту. И властям Севастополя предстоит решить, как же дальше поступить с историческими находками.
Археологи, которые изучают артефакты на месте обнаружения, предположили, что это остатки здания XIX века.
Часть моста и диски колеса «полуторки» пролежали в земле больше 70 лет.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Здесь же нашли часть моста и диски колеса знаменитой полуторки - грузовика ГАЗ-АА.
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ИСТОЧНИК KP.RU