2020-02-17T14:47:33+03:00
Происшествия

Эликсиры и шампуни: Украинка пыталась провезти в Крым 33 килограмма БАДов и косметики

Все это она купила для родственницы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Крымской таможниФото: Пресс-служба Крымской таможни
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Жительница Украины пыталась провезти на полуостров 33 килограмма незадекларированных биологически активных добавок и косметики, передает пресс-служба Крымской таможни.

Во время осмотра в пункте пропуска «Джанкой» у женщины нашли: диетические добавки, эликсиры, шампуни, крема, мази, маски для лица и другие препараты. Ничего из этого она не задекларировала.

Женщина объяснила, что купила БАДы и косметику на Украине и везет их своей близкой родственницы. У нее изъяли весь товар и направили на товароведческую экспертизу.

Против украинки возбудили дело за то, что она не захотела оформлять продукцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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