Собака-охраняка: Клаус переучился из бездомного пса на секьюрити
Из бродячих шариков и мурок, если их забрать с улицы или приюта, получаются верные и надежные друзья. И Клаус - дворняжка из Евпатории, прекрасное тому подтверждение.
Озорная собака-охраняка из Евпатории: Бродячий пес Клаус выучился на секьюрити.Видео: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK
- Кто бы мог подумать, что наш добряк в короткие сроки станет настоящей собакой–охранякой! – сообщили в соцсети волонтеры «Евпаторийского фонда помощи животным». - Клаусу прицепили камеру, и он гордо и ответственно выполняет свою миссию! Голос у парня довольно внушительный! Молодчина, Клаус!
Делу - время, а потехе - час. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK
В свободное время пес гуляет вместе с хозяином по морскому побережью: - После работы всегда нужен отдых!
Такой вот хеппи-энд у истории Клауса, которого отравили во дворе одной из крымских школ: волонтеры выходили бедолагу, а затем пристроили в добрые руки.
- Спасибо, Евгению Сергеевичу за «любовь с первого взгляда» к нашему Клаусу! – благодарят крымчанина зоозащитники. - Верим, что теперь у нашего супер-малыша все будет хорошо!
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ИСТОЧНИК KP.RU