Собака-охраняка: Клаус переучился из бездомного пса на секьюрити

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:34:05+03:00

Волонтеры из Евпатории выходили отравленного пса и «устроили» на работу [фото, видео]

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Из бродячих шариков и мурок, если их забрать с улицы или приюта, получаются верные и надежные друзья. И Клаус - дворняжка из Евпатории, прекрасное тому подтверждение.

Озорная собака-охраняка из Евпатории: Бродячий пес Клаус выучился на секьюрити.Видео: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

- Кто бы мог подумать, что наш добряк в короткие сроки станет настоящей собакой–охранякой! – сообщили в соцсети волонтеры «Евпаторийского фонда помощи животным». - Клаусу прицепили камеру, и он гордо и ответственно выполняет свою миссию! Голос у парня довольно внушительный! Молодчина, Клаус!

Делу - время, а потехе - час. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

В свободное время пес гуляет вместе с хозяином по морскому побережью: - После работы всегда нужен отдых!

Такой вот хеппи-энд у истории Клауса, которого отравили во дворе одной из крымских школ: волонтеры выходили бедолагу, а затем пристроили в добрые руки.

- Спасибо, Евгению Сергеевичу за «любовь с первого взгляда» к нашему Клаусу! – благодарят крымчанина зоозащитники. - Верим, что теперь у нашего супер-малыша все будет хорошо!

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ИСТОЧНИК KP.RU