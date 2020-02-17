Аксенов уволил министра экологии и природных ресурсов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку главу Минэкологии республики Геннадия Нараева. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Крыма.
- Прекратить полномочия Нараева Геннадия Павловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Главного государственного инспектора Республики Крым в связи с истечением срока полномочий, - говорится в тексте документа.
Геннадий Нараев занимал должность министра экологии и природных ресурсов Крыма с апреля 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU