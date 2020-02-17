2020-02-17T14:57:47+03:00
Общество

Аксенов уволил министра экологии и природных ресурсов Крыма

Он работал на этой должности почти 6 лет
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Минэкологии КрымаФото: Пресс-служба Минэкологии Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку главу Минэкологии республики Геннадия Нараева. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Крыма.

- Прекратить полномочия Нараева Геннадия Павловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Главного государственного инспектора Республики Крым в связи с истечением срока полномочий, - говорится в тексте документа.

Геннадий Нараев занимал должность министра экологии и природных ресурсов Крыма с апреля 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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