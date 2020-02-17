У главы Минэкономразвития Крыма появился новый заместитель

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:55:57+03:00

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Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк назначил заместителем Министра экономического развития республики Викторию Билан. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Крыма.

- Назначит Билан Викторию Леонидовну на должность заместителя министра экономического развития Республики Крым, - говорится в тексте документа.

С 2014 года по сегодня она состоит в партии «Справедливая Россия», а с 2017 по 2019 год была председателем Совета Регионального отделения партии в Крыму.

Виктория Билан с 2018 года занимает должность председателя Совета директоров АО «Инвестиционная платформа «Крым». Кроме того, с того же года она руководитель представительства в республике «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна».

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ИСТОЧНИК KP.RU