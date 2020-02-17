Мошенники завладели тремя квартирами в Симферополе

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:28:23+03:00

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Мошенник из Симферополя подделал документы, чтобы получить три квартиры.

В прокуратуру Железнодорожного района столицы Крыма пришел местный житель, который попросил защитить его права на жилье.

Правоохранители установили, что в июне прошлого года мошенники подделали договор купли-продажи на квартиру потерпевшего, который он якобы и заключил, и предоставили его в Госкомрегистр Крыма.

Там переоформили право собственности на недвижимость на других людей, передает пресс-служба прокуратуры Симферополя.

За прошлый год эти мошенники таким способом переоформили еще 2 квартиры. Против них возбудили уголовные дела за мошенничество. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU