Мошенники завладели тремя квартирами в Симферополе
Мошенник из Симферополя подделал документы, чтобы получить три квартиры.
В прокуратуру Железнодорожного района столицы Крыма пришел местный житель, который попросил защитить его права на жилье.
Правоохранители установили, что в июне прошлого года мошенники подделали договор купли-продажи на квартиру потерпевшего, который он якобы и заключил, и предоставили его в Госкомрегистр Крыма.
Там переоформили право собственности на недвижимость на других людей, передает пресс-служба прокуратуры Симферополя.
За прошлый год эти мошенники таким способом переоформили еще 2 квартиры. Против них возбудили уголовные дела за мошенничество. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU