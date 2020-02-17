2020-02-17T17:40:38+03:00
Происшествия

Грабители симферопольских почтальонов отправились за решетку

Их приговорили к 7 и 6 годам колонии общего режима
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Двух крымчан признали виновными в грабеже симферопольских почтальонов, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы Крыма.

Суд признал их виновными в целом ряде преступлений и отправил преступников на 7 и 6 лет в колонию общего режима.

Следствие установило, что мужчины в открытую нападали на почтальонов и отбирали у них деньги, которые нужны были для выплаты пенсии. Всего они похитили около 480 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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