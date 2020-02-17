2020-02-17T18:04:30+03:00
Общество

В Севастополь хотят пригласить лидера рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса

Знаменитость станет участником музфестиваля, посвященного Балаклавскому сражению 1854 года
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: ВикипедияФото: Википедия
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Власти Севастополя планируют пригласить одного из основателей британской рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса.

ForPost сообщает, что о желании позвать звезду для участия в музыкальном фестивале заявил начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Чиновник рассказал, что мероприятие пройдет на месте Балаклавского сражения, произошедшего в 1854 году. Главная идея фестиваля дружбы - творчество всегда интернационально и служит миру.

- Этим мы подчеркнем признание Севастополя в международной творческой среде. Это будет событие мирового уровня, и Севастополь этого достоин», – отметил чиновник.

Но сначала эту инициативу обсудят на федеральном уровне.

Министерство иностранных дел России заявило о готовности подключится к приглашению в Севастополь лидера британской рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса, но только на заключительном, финальном этапе. Пока же, МИД РФ участия в переговорах не принимает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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