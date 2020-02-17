В Севастополь хотят пригласить лидера рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса
Власти Севастополя планируют пригласить одного из основателей британской рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса.
ForPost сообщает, что о желании позвать звезду для участия в музыкальном фестивале заявил начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.
Чиновник рассказал, что мероприятие пройдет на месте Балаклавского сражения, произошедшего в 1854 году. Главная идея фестиваля дружбы - творчество всегда интернационально и служит миру.
- Этим мы подчеркнем признание Севастополя в международной творческой среде. Это будет событие мирового уровня, и Севастополь этого достоин», – отметил чиновник.
Но сначала эту инициативу обсудят на федеральном уровне.
Министерство иностранных дел России заявило о готовности подключится к приглашению в Севастополь лидера британской рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса, но только на заключительном, финальном этапе. Пока же, МИД РФ участия в переговорах не принимает.
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ИСТОЧНИК KP.RU