Машина едва не врезалась в здание Совмина Крыма

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:15:48+03:00

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В Симферополе на перекрестке улиц Севастопольская и Чехова близ здания Совета министров Крыма случилось ДТП.

Водитель Mitsubishi поехал под "кирпич". Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

Mitsubishi заехал на газон и совсем немного не доехал до самого здания Совмина.

Peugeot от удара отбросило на дерево. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU