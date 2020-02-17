2020-02-17T18:15:48+03:00
Происшествия

Машина едва не врезалась в здание Совмина Крыма

ДТП в центре Симферополя
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВконтактеФото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
Изменить размер текста:

В Симферополе на перекрестке улиц Севастопольская и Чехова близ здания Совета министров Крыма случилось ДТП.

Водитель Mitsubishi поехал под "кирпич". Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

Водитель Mitsubishi поехал под "кирпич". Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

Mitsubishi заехал на газон и совсем немного не доехал до самого здания Совмина.

Peugeot от удара отбросило на дерево. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

Peugeot от удара отбросило на дерево. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машина едва не врезалась в здание Совмина Крыма
В Севастополь хотят пригласить лидера рок-группы «Pink Floyd» Роджера Уотерса
Грабители симферопольских почтальонов отправились за решетку
Мошенники завладели тремя квартирами в Симферополе
У главы Минэкономразвития Крыма появился новый заместитель
Собака-охраняка: Клаус переучился из бездомного пса на секьюрити
Аксенов уволил министра экологии и природных ресурсов Крыма
В санатории «Дюльбер» на ЮБК прошел турнир по дзюдо среди девушек
Эликсиры и шампуни: Украинка пыталась провезти в Крым 33 килограмма БАДов и косметики
Крымские спасатели эвакуировали женщину с Аю-Дага
В центре Севастополя «вырыли» знаменитый дом и колеса от «полуторки»
В Судаке, не дожидаясь весны, распустились желтые крокусы
Строителя трассы «Тарвида» нашли в бытовке без сознания
Три автомобиля сгорели в Крыму за выходные
По Крымскому мосту проехало свыше миллиона грузовиков
Закрыл в туалете и ограбил: В Симферополе произошло дерзкое преступление
За налоговый долг подчиненного начальнику грозит штраф до 20 тысяч рублей