Машина едва не врезалась в здание Совмина Крыма
ДТП в центре Симферополя
Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
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В Симферополе на перекрестке улиц Севастопольская и Чехова близ здания Совета министров Крыма случилось ДТП.
Водитель Mitsubishi поехал под "кирпич". Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
Mitsubishi заехал на газон и совсем немного не доехал до самого здания Совмина.
Peugeot от удара отбросило на дерево. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
ИСТОЧНИК KP.RU