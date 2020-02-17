В Симферополе и Севастополе 18 февраля частично отключат электричество
18 февраля, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Перебои с электричеством возникнут из-за ремонтных работ, которые затеяли энергетики.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гаспалы
ул. Гридасова, 41, 57, 60;
ул. Гузель;
ул. Дмитриева, 50-70 (чет), 45-61 (нечет);
ул. Доглы;
ул. Дуванской;
пер. Дунайский, 2-12 (чет), 3-17 (нечет);
ул. Иргат- Кадыр;
ул. Карасу;
ул. Маршала Рыбалко, 58-68 (чет), 49-69 (нечет);
ул. Мисхор;
ул. Рождественская, 58-62 (чет);
СЕВАСТОПОЛЬ
с 08.00 до 17.00
ул. Ахтырская 2-6(чет), 3-15(нечет);
ул. Брянская 1-11(нечет);
ул. Багрия 1,5,25, 29-А,3,7-23,27-51(нечет),55, 2-58(чет);
ул. Будищева («Севтелеком»);
ул. Владимирская 2-12(чет), 1-15(нечет);
ул. Силантьева 16-42,50-60(чет),5-15(нечет), 3-А,25,31;
ул. Ереванская 6;
ул. Казанская 2-16(чет), 31, 1-15(нечет);
пер. Каменистый 4-6(чет),10, 1;
ул. Литовская 2-14(чет), 1-25(нечет);
ул. Силантьева 2,48,6-14(чет);
ул. Коли Пищенко 13, 13-А;
ул. Скалистая 9-А,7-9(нечет);
ул. Тарутинская 2-16(чет), 1,9-29(нечет);
ул. Елецкая 2-12 (чет), 1-11(нечет);
ул. Эстонская 2-24(чет), 1-19(нечет).
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ИСТОЧНИК KP.RU