В Симферополе наказали 11 водителей за парковку на газоне
За прошлую неделю в Симферополе оштрафовали 11 водителей за парковку на газоне. Сотрудники администрации города провели рейд вдоль набережной Салгира - от улицы Гаспринского до улицы Павленко.
На этом участке нашли 4 ларька без документов на размещение. Теперь их владельцы должны будут снести объекты, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Всего чиновники составили 62 административных протокола: 25 - за стихийную торговлю, 26 - за нарушение правил благоустройства и 11 за парковку на газоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU