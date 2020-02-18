В Симферополе наказали 11 водителей за парковку на газоне

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:44:25+03:00

За прошлую неделю в Симферополе оштрафовали 11 человек за парковку на газоне Фото: Анастасия ЖУКОВА

25 человек оштрафовали за стихийную торговлю

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За прошлую неделю в Симферополе оштрафовали 11 водителей за парковку на газоне. Сотрудники администрации города провели рейд вдоль набережной Салгира - от улицы Гаспринского до улицы Павленко.

На этом участке нашли 4 ларька без документов на размещение. Теперь их владельцы должны будут снести объекты, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Всего чиновники составили 62 административных протокола: 25 - за стихийную торговлю, 26 - за нарушение правил благоустройства и 11 за парковку на газоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU