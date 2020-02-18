Аксенов вернул Геннадия Нараева на должность главы Минэкологии Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов вернул на должность главы Минэкологии РК Геннадия Нараева, говорится в документе, который размещен на портале правительства республики.
- Назначить Нараева Геннадия Павловича на государственную должность Республики Крым -министра экологии и природных ресурсов РК - главного государственного инспектора Крыма на срок полномочий главы республики, - говорится в тексте документа.
Напомним, что в понедельник 17 февраля Сергей Аксенов уволили Нараева с должности главы Минэкологии Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU