Аксенов вернул Геннадия Нараева на должность главы Минэкологии Крыма

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:10:56+03:00

Вчера глава республики подписал указ об его увольнении

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Глава Крыма Сергей Аксенов вернул на должность главы Минэкологии РК Геннадия Нараева, говорится в документе, который размещен на портале правительства республики.

- Назначить Нараева Геннадия Павловича на государственную должность Республики Крым -министра экологии и природных ресурсов РК - главного государственного инспектора Крыма на срок полномочий главы республики, - говорится в тексте документа.

Напомним, что в понедельник 17 февраля Сергей Аксенов уволили Нараева с должности главы Минэкологии Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU