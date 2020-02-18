2020-02-18T11:31:34+03:00
Общество

В Ялте с витрины магазина украли часы

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция раскрыла кражу.Полиция раскрыла кражу.
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В Ялте следователи по горячим следам раскрыли кражу часов, которые пропали с витрины магазина.

Подозреваемый 33-летний мужчина, которого уже судили за кражу, «увел» часы стоимостью свыше 10 тысяч рублей незаметно для персонала магазина. Свою «добычу» он продал на городском рынке.

- Подозреваемый признал свою вину и написал явку с повинной, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На вора-рецидивиста завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст.158 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ялте с витрины магазина украли часы
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