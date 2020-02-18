В Ялте с витрины магазина украли часы
В Ялте следователи по горячим следам раскрыли кражу часов, которые пропали с витрины магазина.
Подозреваемый 33-летний мужчина, которого уже судили за кражу, «увел» часы стоимостью свыше 10 тысяч рублей незаметно для персонала магазина. Свою «добычу» он продал на городском рынке.
- Подозреваемый признал свою вину и написал явку с повинной, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
На вора-рецидивиста завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст.158 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU