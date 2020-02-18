«Моджахеды нападут на советскую заставу»: 22 февраля в Симферопольском районе пройдет бой-реконструкция
22 февраля, в субботу, на территории села Перевальное, Симферопольского района пройдет реконструкция боя. Военнослужащие Минобороны РФ инсценируют нападение моджахедов на советскую заставу.
- Мероприятие приурочено к празднованию 31 годовщины вывода советских войск из Афганистана и ко Дню защитника Отечества, - сообщили организаторы.
Зрителей ждет не только яркая инсценировка боя, но и показ боевой техники.
Бравые военные блеснут перед штатскими приемами рукопашного боя и так же угостят всех желающих настоящей солдатской кашей - гречка с тушенкой.
Патриотическое мероприятия откроет митинг, начало которого запланировано на 11.00 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU