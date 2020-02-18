Аксенов: «Бойцы "Беркута" первыми приняли на себя удар нацистских банд» в Киеве

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:05:50+03:00

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Шесть лет тому назад, в Киеве на майдане погибли спецназовцы «Беркута» и военнослужащие внутренних войск.

- Среди них трое крымчан - старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин, - сообщил Сергей Аксенов, глава Республики Крым на своей странице в Facebook. - Они показали достойный пример мужества и верности служебному долгу.

Воины защищали закон, права и свободы простых людей от беспредела и анархии.

- Они первыми приняли на себя удар нацистских банд, - отметил глава региона. - И только трусость и продажность тогдашней украинской власти не позволили им раздавить фашистскую гадину в зародыше.

В те скорбные дни фотографии погибших бойцов установили на площади им Ленина в столице Крыма. Жители полуострова несли к импровизированному мемориалу гвоздики и зажигали свечи.

Глава Республики Крым подчеркнул, что тогда крымчане в полной мере осознали, что государство Украина не остановит нацистских отморозков, расчищающих себе дорогу к власти оружием и бутылками с горючей смесью: - Все мы поняли, что можем рассчитывать только на себя и на помощь России. Низкий поклон и вечная память героям, выполнившим свой долг до конца!

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ИСТОЧНИК KP.RU