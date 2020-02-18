2020-02-18T14:22:15+03:00
Общество

Из-за коронавируса авиакомпания увеличила количество рейсов в Крым

Теперь в Симферополь можно будет прилететь из восьми городов России
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба авиакомпании «ИрАэро»Фото: Пресс-служба авиакомпании «ИрАэро»
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Авиакомпания «ИрАэро» летом этого года откроет рейсы с 25 мая по 4 октября в Симферополь из Брянска, Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы, Челябинска и Москвы (Домодедово).

- Крым стал настоящей туристической Меккой для россиян, поэтому мы расширяем географию полетов из Симферополя. В прошлом году мы уже летали на этом направлении из Москвы, рейсы показали практически полную загрузку, - говорится в пресс-службе авиакомпании.

Новыми рейсами перевозчик планирует компенсировать спад объема пассажирских перевозок, после закрытия полетов в Китай из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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