Из-за коронавируса авиакомпания увеличила количество рейсов в Крым

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:22:15+03:00

Теперь в Симферополь можно будет прилететь из восьми городов России

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Авиакомпания «ИрАэро» летом этого года откроет рейсы с 25 мая по 4 октября в Симферополь из Брянска, Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы, Челябинска и Москвы (Домодедово).

- Крым стал настоящей туристической Меккой для россиян, поэтому мы расширяем географию полетов из Симферополя. В прошлом году мы уже летали на этом направлении из Москвы, рейсы показали практически полную загрузку, - говорится в пресс-службе авиакомпании.

Новыми рейсами перевозчик планирует компенсировать спад объема пассажирских перевозок, после закрытия полетов в Китай из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU