Крымской железной дороге нужны рельсы и шпалы
Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» объявило тендер на закупку рельс, шпал и деревянного бруса. Деньги на это выделят из федерального бюджета и из средств самого предприятия.
На закупку рельс выделили 336,5 миллиона рублей, аукцион проведут 4 марта. «Крымской железной дороге» понадобилось 3,5 тысячи тонн рельсов длинной 100 метров и, самое главное, без отверстий.
Кроме того, на портале госзакупок размещен тендер на 20 миллионов рублей для приобретения шпал и деревянного бруса, их КЖД надо более 1 тысячи.
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ИСТОЧНИК KP.RU