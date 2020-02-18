2020-02-18T14:21:53+03:00
Общество

Крымской железной дороге нужны рельсы и шпалы

На покупку предприятие потратит более 350 миллионов рублей
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» объявило тендер на закупку рельс, шпал и деревянного бруса. Деньги на это выделят из федерального бюджета и из средств самого предприятия.

На закупку рельс выделили 336,5 миллиона рублей, аукцион проведут 4 марта. «Крымской железной дороге» понадобилось 3,5 тысячи тонн рельсов длинной 100 метров и, самое главное, без отверстий.

Кроме того, на портале госзакупок размещен тендер на 20 миллионов рублей для приобретения шпал и деревянного бруса, их КЖД надо более 1 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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