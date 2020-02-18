Остлужили свое: В Крыму заменят 54 километра теплотрасс

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:20:57+03:00

На проект потратят 99 миллионов рублей

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В этом году Государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» заменит 54 километра изношенных тепловых сетей. На это потратят 99 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

На полуострове сейчас эксплуатируют более 1 тысячи километров теплосетей. Они изношены примерно на 81%.

Самые большие проблемы с тепловыми сетями в Ялте из-за сложного городского рельефа.

В прошлом году в Крыму заменили 39 километров сетей теплоснабжения, на это потратили 64 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU