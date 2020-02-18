Рынок «Привоз» в Симферополе остается на своем месте

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:44:21+03:00

Переносить «Привоз» за город никто не будет Фото: Артем АРТЕМОВ

Переносить торговую площадку за город никто не собирается

Изменить размер текста: A A

Симферопольский рынок «Привоз» на улице Киевская, 144 продолжит работать на своем месте.

Как сообщала КП-Крым, бывший министр промышленности РК Андрей Васюта заявлял, что власти республики планируют перенести рынок за черту города и сделать из него логистический центр.

Однако, как сообщили «Комсомолке» в руководстве ООО «Крымский Привоз», правительство Крыма выделило предприятию участок в 2 гектара, где будут обустроены парковки, остановки общественного транспорта и даже зеленые зоны.

Так что о переносе торговой площадки говорить не приходится. Речь идет скорее о расширении территории «Привоза» на его привычном месте на улице Киевская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU