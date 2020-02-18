2020-02-18T14:44:21+03:00
Общество

Рынок «Привоз» в Симферополе остается на своем месте

Переносить торговую площадку за город никто не собирается
Артем АРТЕМОВ
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Переносить «Привоз» за город никто не будетПереносить «Привоз» за город никто не будетФото: Артем АРТЕМОВ
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Симферопольский рынок «Привоз» на улице Киевская, 144 продолжит работать на своем месте.

Как сообщала КП-Крым, бывший министр промышленности РК Андрей Васюта заявлял, что власти республики планируют перенести рынок за черту города и сделать из него логистический центр.

Однако, как сообщили «Комсомолке» в руководстве ООО «Крымский Привоз», правительство Крыма выделило предприятию участок в 2 гектара, где будут обустроены парковки, остановки общественного транспорта и даже зеленые зоны.

Так что о переносе торговой площадки говорить не приходится. Речь идет скорее о расширении территории «Привоза» на его привычном месте на улице Киевская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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