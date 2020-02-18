Строителю дома для сирот в Керчи предъявили обвинение

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:59:32+03:00

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Против директора фирмы ООО «Технопласт», которая строила дом для детей-сирот в Керчи, возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере и сбыт небезопасного товара.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, он умышленно передал в городскую собственность многоэтажку по шоссе Героев Сталинграда, которая не была подключена к газоснабжению. Городу-герою это стоило не менее 39 миллионов рублей.

Акты приема-передачи 25 квартир в этом доме подписал ио начальника управления ЖКХ Керчи. Против него возбудили уголовное дело за халатность. Следствие продолжается.

Напомним, неделю назад выяснилось, что в квартирах, в которые заселили сирот, нет газа и отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU