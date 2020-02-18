2020-02-18T17:15:32+03:00
Происшествия

«Ножом изрезал все лицо, руки и живот»: Жительницу Симферополя изуродовали в подъезде дома

На молодую девушку напали в многоэтажке на улице 60-летия Октября
Галина КОВАЛЕНКО
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На девушку напал парень с ножом.На девушку напал парень с ножом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе, вечером 17 февраля, в подъезде многоэтажного дома на девушку напал парень с ножом.

- Изрезал все лицо, руки, живот! Девушка кричала, но соседи вышли, только когда все стихло. Увидев, что несчастная без сознания лежит в луже крови, они вызвали «Скорую», - такое сообщение появилось в соцсети. - Истекающую кровью отвезли в больницу, а преступника, которого свидетели описывают, как блондина с голубыми глазами, ищет полиция - следователи опрашивает всех жителей дома.

Пользователи соцсети, комментируя пост, выдвинули свои версии произошедшего, так же нашлись и осудившие соседей за бездействие: «Так поступить с девушкой мог психически больной человек или бывший ухажер, а может и какая-нибудь завистница»; «Жесть, жаль девушку. Это ужас - лицо же изуродовано! Если ничего не взяли из ценностей, не изнасиловали, то нужно искать брошенного воздыхателя!»; «Почему соседи молча сидели за закрытыми дверьми?! Если боялись выйти из своих нор, то, можно было просто вызвать полицию…»

Есть и официальный комментарий по ЧП.

- Возбуждено уголовное дело по данному факту, идет расследование, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД Республики Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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