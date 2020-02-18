«Давит своим видом на жалость»: По улицам Феодосии бегает хохлатая китайская собака-голышка
Крымчане сами любят тепло и своих домашних любимцев, то же стараются содержать в уюте и комфорте. Поэтому бездомная хохлатая китайская собака, у которой кроме ирокеза не голове и шерсти-то толком нет, взволновала зоозащитников.
- Бедный малыш бегает, отчаявшись по улице Вересаева, 1, - такой пост разместили волонтеры в соцсети. – Собака уже полгода живет под открытым небом - ее хозяева уехали из Феодосии. Но хохлатке же очень холодно!
Но мнения пользователей соцсети, которые комментировали пост, разделились. Одни жалеют несчастную, а другие обвиняют ее в мелком мошенничестве: «Тех, кто выбрасывает животных на улицу, да еще такую беззащитную породу, самих нужно заставить по морозу голышом погулять»; « Вообще удивляюсь, как собака, такой нежной породы не погибла на улице»; «Хитрюга! Своим видом просто на жалость давит. Мы этого пса пытались одомашнить, так он поел, попил, отдохнул на мягкой подстилке и наутек!».
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ИСТОЧНИК KP.RU