«Давит своим видом на жалость»: По улицам Феодосии бегает хохлатая китайская собака-голышка

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:01:18+03:00

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Крымчане сами любят тепло и своих домашних любимцев, то же стараются содержать в уюте и комфорте. Поэтому бездомная хохлатая китайская собака, у которой кроме ирокеза не голове и шерсти-то толком нет, взволновала зоозащитников.

- Бедный малыш бегает, отчаявшись по улице Вересаева, 1, - такой пост разместили волонтеры в соцсети. – Собака уже полгода живет под открытым небом - ее хозяева уехали из Феодосии. Но хохлатке же очень холодно!

Но мнения пользователей соцсети, которые комментировали пост, разделились. Одни жалеют несчастную, а другие обвиняют ее в мелком мошенничестве: «Тех, кто выбрасывает животных на улицу, да еще такую беззащитную породу, самих нужно заставить по морозу голышом погулять»; « Вообще удивляюсь, как собака, такой нежной породы не погибла на улице»; «Хитрюга! Своим видом просто на жалость давит. Мы этого пса пытались одомашнить, так он поел, попил, отдохнул на мягкой подстилке и наутек!».

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ИСТОЧНИК KP.RU