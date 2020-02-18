Глава Симферополя раскритиковала расписание городских маршруток

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:20:37+03:00

Перевозчики ссылаются на постоянные пробки в городе

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко осталась недовольна работой общественного транспорта в городе, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

- Итоги моих выездов однозначны - ситуация неудовлетворительная. Есть замечания и по МУП «Горавтотранс», и по частным перевозчикам. Главные претензии - несоблюдение графиков движения и отсутствие достаточного количества транспорта на маршрутах, - заметила Проценко.

В свою очередь перевозчики указывают на то, что график движения тяжело соблюдать из-за пробок на проспекте Победы и улицах Кубанская и Толстого.

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ИСТОЧНИК KP.RU