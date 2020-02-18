В Симферополе и Севастополе 19 февраля частично отключат электричество

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:40:45+03:00

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

19 февраля, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. На Крымском полуострове идет ремонт электролиний, поэтому и возникают перебои с подачей тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена, 1, 2/3;

ул. Киевская, 38, 44, 67/2, 67б, 67, 69;

ул. Блюхера, 1/67-13/1 (нечет);

ул. Скрипниченко, 3,3а;

ул. Стахановцев, 8-12 (чет), 21-25 (нечет);

ул. Чайковского, 2-8 (чет), 1-17 (нечет)

с 23.00 (19 февраля) до 6.00 (20 февраля)

пер. Лавандовый, 2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, 22-26(чет), 22-А, 35;

с 9.00 до 12.00

ул. Горпищенко, 79, 109;

с 9.30 до 12.00

Любимовка: ул. Новая,63-81; ул. Федоровская,72-104,61-а,59-б,61-81,93; прд Федоровский,4-А,6,16,1-9;

с 9.00 до 13.00

с. Павловка: пер. Зернистый,4-6,1; пер. Лебединый,8-А,10-А,2-14,18-22,1-3,7; ул. Родниковская,44-58,11-31; пер. Родниковский,2-18,1-19; ул. Спортивная,2-6,1-11; ул. Родниковская,58-а,60-б,60-а,62-74,41-А,35-45,73,77; ул. Родниковская,58-60;

с 9.00 до 17.00

ул. Богданова,59;

садовые товарищества: «Вишня», «Клубника»;

гаражные кооперативы: «Парус Северный», «Парус-3», «Приборист»;

с.Тыловое: пер. Земляной 2-а,2-8,16,1-7; ул. Стахановская,34-А,22-а,28/2,28-Б,10-22,28-3,15-А,15-17; ул. Баздыревой, 2-Б, 2-18,56, 7-Б,3-А,1-19,59; ул. Севастопольская, 6-ж;

с 11.00 до 14.00

Любимовка: ул.1 линия, 2-14,32; ул. Качинское шоссе,14А-, 8-12, 7-41; ул. Федоровская,110-128,85-127; про. Хуторской, 2-14,18-22,1-19, 35-37; ул. Федоровская,108;

ул. 2 Линия, 40/1,40/4,40/2,16-32; проезд Федоровский, 2-24,9-23; туп. Федоровский,3-а,3; ул. Летчика Авдеева,106-114,118; ул. Летчика Денисова, 29.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU