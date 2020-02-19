2020-02-19T08:02:58+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 февраля: тепло и небольшой дождь

Воздух на полуострове прогреется до +11
Артем АРТЕМОВ
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Воздух на полуострове прогреется до +11. Фото: Павел МягкихВоздух на полуострове прогреется до +11. Фото: Павел Мягких
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Опасных метеорологических явлений не ожидается, сообщили в крымском гидрометцентре.

Так, в Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2; днем +6…+8.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и в первой половине дня на побережье слабый туман. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.

На ЮБК облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6; днем +8…+10.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Во второй половине ночи и в первой половине дня местами туман. Ветер ночью южный, утром и днем северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +6…+8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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