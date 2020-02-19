2020-02-19T08:48:08+03:00
Общество

На 23 февраля в Симферополе перекроют одну из улиц

Проезд закроют для всех
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе 23 февраля перекроют улицу Павленко, передает пресс-служба Миниформа Крыма.

Движение ограничат с 6.00 до 11.00 из-за празднования Дня защитника Отечества.

Нельзя будет проехать от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка имени Гагарина, где у Вечного огня будут проходить торжественные мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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