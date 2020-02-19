На 23 февраля в Симферополе перекроют одну из улиц
Проезд закроют для всех
Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе 23 февраля перекроют улицу Павленко, передает пресс-служба Миниформа Крыма.
Движение ограничат с 6.00 до 11.00 из-за празднования Дня защитника Отечества.
Нельзя будет проехать от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка имени Гагарина, где у Вечного огня будут проходить торжественные мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU