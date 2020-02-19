Крымские города попали в топ-10 курортов для отдыха на 23 февраля

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:07:24+03:00

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Впереди три выходных дня - 22, 23 и 24 февраля, которые можно с пользой для здоровья провести в городах-курортах Российской Федерации.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав пожелания своих клиентов, обнародовали самые популярные курорты для отдыха с детьми на 23 февраля.

Получился такой вот симпатичный топ-10: Севастополь, Ялта, Сочи, Феодосия, Саки, Керчь, Ейск, Евпатория, Геленджик и Алушта. Получается, что россияне облюбовали для отдыха семь городов Крымского полуострова.

Специалисты так же выяснили, что дешевле всего провести отдохнуть в Геленджике (за 600 рублей в сутки), дороже - в Алуште (две тысячи рублей в сутки).

Дольше всего с детьми планируют провести в крымских Саках - около девяти ночей. Рейтинг составлен по данным оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами с детьми с 21 по 25 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU