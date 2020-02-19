2020-02-19T09:45:48+03:00
Политика

Украинский депутат рассказал, почему надо вернуть воду в Крым

По его словам, пострадают с/х земли Херсонской области
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука / FacebookФото: Пресс-служба Виктора Медведчука / Facebook
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Из-за отсутствия поставок воды с Украины в Крым земли Херсонской области станут непригодны для сельского хозяйства. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба украинского депутата Виктора Медведчука.

- Отсутствие поставок воды в Крым с материковой части Украины приведет к обезвоживанию Херсонской области и невозможности использовать эти территории в сельскохозяйственных целях, - говорится в сообщении.

Именно поэтому Украине нужно обеспечить Крым водой ради собственных экологических целей.

Напомним, что власти Незалежной перекрыли Северо-Крымский канал после воссоединения Крыма с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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