В Крыму прошел «бой» за высадку десанта на полигоне «Опук»
На полигоне «Опук» в Крыму провели учения военнослужащие Черноморского флота.
- Одна тактическая группа высадила морской десант на прибрежный участок с большого десантного корабля «Новочеркасск», вторая группа воздушного тактического десанта высадилась с вертолетов в глубине назначенного района, - сообщили в пресс-службе ЧФ.
Воздушная десантная группа в учебном бою «отвоевала» плацдарм для объединения с морским десантом.
На завершающем этапе подразделения, выполнив задачи по обороне и нападению, занялись практическими стрельбами из штатного вооружения.
Всего в учениях было задействовано свыше 500 военных, около 100 единиц военной и спецтехники, большой десантный корабль «Новочеркасск», армейская авиация ЮВО и беспилотные летательные аппараты морской авиации и ПВО ЧФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU