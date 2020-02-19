В Крыму прошел «бой» за высадку десанта на полигоне «Опук»

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:03:29+03:00

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На полигоне «Опук» в Крыму провели учения военнослужащие Черноморского флота.

- Одна тактическая группа высадила морской десант на прибрежный участок с большого десантного корабля «Новочеркасск», вторая группа воздушного тактического десанта высадилась с вертолетов в глубине назначенного района, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Воздушная десантная группа в учебном бою «отвоевала» плацдарм для объединения с морским десантом.

На завершающем этапе подразделения, выполнив задачи по обороне и нападению, занялись практическими стрельбами из штатного вооружения.

Всего в учениях было задействовано свыше 500 военных, около 100 единиц военной и спецтехники, большой десантный корабль «Новочеркасск», армейская авиация ЮВО и беспилотные летательные аппараты морской авиации и ПВО ЧФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU