2020-02-19T10:03:29+03:00
Общество

В Крыму прошел «бой» за высадку десанта на полигоне «Опук»

В учениях участвовали подразделения армейского корпуса Черноморского флота
Галина КОВАЛЕНКО
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В учениях участвовал экипаж большого десантного корабля «Новочеркасск»В учениях участвовал экипаж большого десантного корабля «Новочеркасск»Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На полигоне «Опук» в Крыму провели учения военнослужащие Черноморского флота.

- Одна тактическая группа высадила морской десант на прибрежный участок с большого десантного корабля «Новочеркасск», вторая группа воздушного тактического десанта высадилась с вертолетов в глубине назначенного района, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Воздушная десантная группа в учебном бою «отвоевала» плацдарм для объединения с морским десантом.

На завершающем этапе подразделения, выполнив задачи по обороне и нападению, занялись практическими стрельбами из штатного вооружения.

Всего в учениях было задействовано свыше 500 военных, около 100 единиц военной и спецтехники, большой десантный корабль «Новочеркасск», армейская авиация ЮВО и беспилотные летательные аппараты морской авиации и ПВО ЧФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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