День Победы 2020: Корабли ЧФ станут участниками праздника в Севастополе, Новороссийске и Керчи

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:57:32+03:00

Торжества с участием кораблей ЧФ вызывают большой интерес у жителей и гостей Крымского полуострова. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В торжественных мероприятиях будет задействовано свыше 20 фрегатов и катеров

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Более 20 кораблей, катеров и судов Черноморского флота станут участниками празднования 9 Мая. Торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с участием моряков-черноморцев пройдут в городах-героях Севастополе, Новороссийске и Керчи.

- 9 мая в Севастопольской и Новороссийской бухтах корабли будут выставлены на линиях парадных диспозиций, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

В парадном строю можно будет полюбоваться субмариной, фрегатами, кораблями – сторожевым, малым ракетным, большим десантным и ракетными катерами.

В Новороссийске в Цемесской бухте на парад выйдут подводная лодка, малый противолодочный корабль, морской тральщик и спасательное буксирное судно.

Так же в честь праздника все желающие смогут подняться на борт военных кораблей на увлекательную экскурсию. - Постановку кораблей на парадные бочки и причалы планируется осуществить в период с 6 по 8 мая, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU