2020-02-19T10:49:08+03:00
Происшествия

Глава Следкома будет контролировать дело о подготовке теракта в Керчи

Двое молодых людей планировали нападение на учебные заведения в городе-герое
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Следкома РоссииФото: Пресс-служба Следкома России
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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин будет лично контролировать ход расследования уголовного дела, которое возбудили против двух молодых людей, планировавших теракт в учебных заведениях Керчи.

Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ, двое парней 17-ти и 16-ти лет нашли в интернете инструкции по изготовлению бомбы и схемы зданий, на которые они планировали напасть. Они вели в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых призывали людей к таким же преступлениям.

Дома у молодых людей нашли самодельные бомбы и компоненты для их изготовления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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