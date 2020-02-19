Глава Следкома будет контролировать дело о подготовке теракта в Керчи

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:49:08+03:00

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин будет лично контролировать ход расследования уголовного дела, которое возбудили против двух молодых людей, планировавших теракт в учебных заведениях Керчи.

Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ, двое парней 17-ти и 16-ти лет нашли в интернете инструкции по изготовлению бомбы и схемы зданий, на которые они планировали напасть. Они вели в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых призывали людей к таким же преступлениям.

Дома у молодых людей нашли самодельные бомбы и компоненты для их изготовления.

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ИСТОЧНИК KP.RU