Симферопольским школьникам расскажут о том, как экономить воду
Ограничения подачи воды в муниципальные учреждения города - нет
Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:
Подачу воды в муниципальные учреждения Симферополя никто не ограничивал, сообщил начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко.
Сейчас во всех учебных заведениях столицы Крыма детям рассказывают о бережном отношении к природе и благам, которая она дает.
- Особое внимание в процессе общения с детьми уделено сохранению такого важного для Крыма ресурса как вода, - написал Андрей Черниченко в Facebook.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU