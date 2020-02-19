2020-02-19T11:45:41+03:00
Общество

Симферопольским школьникам расскажут о том, как экономить воду

Ограничения подачи воды в муниципальные учреждения города - нет
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Подачу воды в муниципальные учреждения Симферополя никто не ограничивал, сообщил начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко.

Сейчас во всех учебных заведениях столицы Крыма детям рассказывают о бережном отношении к природе и благам, которая она дает.

- Особое внимание в процессе общения с детьми уделено сохранению такого важного для Крыма ресурса как вода, - написал Андрей Черниченко в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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