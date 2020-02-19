После задержания подростков, готовивших теракты в Керчи, все школы Крыма ждут проверки

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:25:51+03:00

Даниил А. учится в восьмом классе, занятия он не пропускал Фото: Анастасия ЖУКОВА

Керченская школа №15, где учится один из подозреваемых, продолжит работу

Изменить размер текста: A A

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма анонсировали серию проверок во всех учебных заведениях полуострова.

Это связано с задержанием в Керчи двух подростков, которые предположительно готовили теракт в школе №15, сообщила профильный министр Валентина Лаврик.

При этом общеобразовательная школа, где подростки готовили теракт, продолжит работать в штатном режиме.

- Школа продолжает работать. Сейчас изучаем систему воспитательной работы в учебном заведении, условия обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях. Прежде всего, это вопросы профилактики террористической и экстремистской деятельности, - заявила Лаврик.

Также министр сообщила, что школа в Керчи оснащена 24 камерами видеонаблюдения. Все данные выводятся на монитор охранника.

Кроме того, Валентина Лаврик рассказала, что подросток, которого подозревают в подготовке теракта, не прогуливал занятия и всегда был на виду. Правда, близких друзей у него не было.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU