После задержания подростков, готовивших теракты в Керчи, все школы Крыма ждут проверки
В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма анонсировали серию проверок во всех учебных заведениях полуострова.
Это связано с задержанием в Керчи двух подростков, которые предположительно готовили теракт в школе №15, сообщила профильный министр Валентина Лаврик.
При этом общеобразовательная школа, где подростки готовили теракт, продолжит работать в штатном режиме.
- Школа продолжает работать. Сейчас изучаем систему воспитательной работы в учебном заведении, условия обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях. Прежде всего, это вопросы профилактики террористической и экстремистской деятельности, - заявила Лаврик.
Также министр сообщила, что школа в Керчи оснащена 24 камерами видеонаблюдения. Все данные выводятся на монитор охранника.
Кроме того, Валентина Лаврик рассказала, что подросток, которого подозревают в подготовке теракта, не прогуливал занятия и всегда был на виду. Правда, близких друзей у него не было.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU