2020-02-19T14:25:51+03:00
Общество

После задержания подростков, готовивших теракты в Керчи, все школы Крыма ждут проверки

Керченская школа №15, где учится один из подозреваемых, продолжит работу
Надежда ДАЦЮК
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Даниил А. учится в восьмом классе, занятия он не пропускалДаниил А. учится в восьмом классе, занятия он не пропускалФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма анонсировали серию проверок во всех учебных заведениях полуострова.

Это связано с задержанием в Керчи двух подростков, которые предположительно готовили теракт в школе №15, сообщила профильный министр Валентина Лаврик.

При этом общеобразовательная школа, где подростки готовили теракт, продолжит работать в штатном режиме.

- Школа продолжает работать. Сейчас изучаем систему воспитательной работы в учебном заведении, условия обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях. Прежде всего, это вопросы профилактики террористической и экстремистской деятельности, - заявила Лаврик.

Также министр сообщила, что школа в Керчи оснащена 24 камерами видеонаблюдения. Все данные выводятся на монитор охранника.

Кроме того, Валентина Лаврик рассказала, что подросток, которого подозревают в подготовке теракта, не прогуливал занятия и всегда был на виду. Правда, близких друзей у него не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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