2020-02-19T12:46:23+03:00
Общество

«Стали как собаки»: Что говорят соседи о задержанных за подготовку терактов подростков из Керчи

Мальчики были нелюдимыми, а их родители не брезговали спиртным [фото]
Анастасия ЖУКОВАНадежда ДАЦЮК
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Семьи подростков живут в частном сектореСемьи подростков живут в частном сектореФото: Анастасия ЖУКОВА
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Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки были скрытными и не всегда здоровались даже с соседями.

МАТЬ УХОДИТ В ЗАПОИ

- Даниил - мальчик не очень общительный. Он даже не здоровается, в основном ходит всегда сам себе на уме. Учится в местной школе №15, - рассказывает сосед Олег.

По его словам, семья одного из подозреваемых не совсем благополучная - отец ремонтирует машины, раньше злоупотреблял алкоголем, но недавно закодировался. А мать до сих пор периодически уходит в запои, приводит в дом компании по несколько человек.

Олег признается, что никак не мог ожидать от тихого подростка подготовку теракта.

- Утром 18 февраля я вышел на работу и обомлел - пять автобусов ФСБшников стоит, все в балаклавах. Не понял вообще, что происходит. Думал, может, на наркотиках попались, там же постоянно кто-то тусуется. И уже после обеда узнал, что именно произошло, - делится сосед.

Кстати, 14 февраля у семьи Даниила сгорел гараж, в котором было две чужих машины. Все соседи скинулись, чтобы помочь, а вот после инцидента стали смотреть «волком» на семью, ведь их сын хотел «подорвать детей».

Отец Даниила сказал, что его мальчик не издевался над животными Фото: Анастасия ЖУКОВА

Отец Даниила сказал, что его мальчик не издевался над животнымиФото: Анастасия ЖУКОВА

Многие соседи в ту ночь проснулись от хлопков и взрыва, помещение загорелось снаружи.

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ БЫЛИ

У второго подозреваемого тоже полная семья. Артема характеризуют как общительного и отзывчивого парня.

- Он тут через дом живет. Соседи говорят, что Артем и Даниил общаются вместе, но я их вместе не видел. Там полная семья - муж, жена, два ребенка, бабушка. Адекватные люди. Пацан хороший, по вечерам катался на велике, один раз просил колесо накачать, - рассказывает сосед Олег.

А вот Юрий, также живущий по соседству, признается, что в последнее время у него были конфликты с семьей Артема.

- Я хорошо знаком с его матерью, даже стал крестным отцом Артему. Никак не мог подумать, что он такое сделает. Раньше вроде бы нормальные люди были, а потом стали как собаки, даже выйти за двор нельзя. Я сказал, чтобы меня и мою семью оставили в покое. У его матери был брат, мой друг. Руки золотые, но пьянка довела, - делиться с КП-Крым Юрий.

Семья Даниила живет практически напротив Артема Фото: Анастасия ЖУКОВА

Семья Даниила живет практически напротив АртемаФото: Анастасия ЖУКОВА

Напомним, что мать задержанного за подготовку теракта Даниила предполагает, что ее сын мог стать жертвой социальных сетей, где и подхватил дурные мысли. Своего сына женщина характеризует как хорошего мальчика, который не вызывал подозрений и над животными не издевался.

Как писала КП-Крым, утром 18 февраля сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи. Двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Ребята купили через интернет компоненты взрывчатки и даже начали тренироваться на домашних животных, но, к счастью, довести дело до конца не успели.

Более того, молодые люди были администраторами так называемых «групп смерти» в социальных сетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Сегодня следствие привлекло к этому делу самых опытных криминалистов. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела находится под контролем центрального аппарат Следкома РФ.

СПРАВКА "КП"

В 2018 году студент 4 курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения. Десятки пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую Росляков активировал в столовой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Мать задержанного за подготовку теракта в Керчи озвучила свою версию случившегося.Анастасия ЖУКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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