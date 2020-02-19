«Может в соцсетях подцепил»: Мать задержанного за подготовку теракта подростка из Керчи озвучила свою версию случившегося

Мама 15-летнего Даниила, которого задержали сотрудники ФСБ за подготовку нескольких терактов, была не в курсе, чем в свободное время занимается ее старший сын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761737" frameborder="0"></iframe> Мать задержанного за подготовку теракта в Керчи озвучила свою версию случившегося.Анастасия ЖУКОВА

- Мальчик все время находился дома под присмотром, - сказала Оксана Павловна корреспонденту КП-Крым. – Скорее всего, на него повлияли социальные сети. Аккаунты на какие подписан не отслеживала – просто доверяла. Ничего не предвещало беды. Когда пришли сотрудники ФСБ, мы были в шок.

За день до визита ФСБ у семьи Даниила сгорел гараж.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Примечательно, что за день до визита силовиков у семьи керчан сгорел гараж. Был ли это поджог или несчастный случай – мать Даниила не знает.

- Мы не понимаем, почему так случилось. Версию, что Даниил поджог, мы даже и не рассматриваем

По соседству с Даниилом живет второй фигурант дела – Артем.

- Они вместе выросли, - говорит Оксана Павловна. - Кошек не мучали - меня уже об этом спрашивали. Они все время с соседским Артемом дома сидели.

Родители Даниила провели профилактическую беседу с младшим 8-летним сыном. Но в школу отпустили со спокойной душой, не опасаясь какой-либо реакции горожан.

- Мы что его должны были в школу не пускать? – вопрошает Оксана Павловна.

Как писала КП-Крым, утром 18 февраля сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи. Двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Ребята купили через интернет компоненты взрывчатки и даже начали тренироваться на домашних животных, но, к счастью, довести дело до конца не успели.

Более того, молодые люди были администраторами так называемых «групп смерти» в социальных сетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Сегодня следствие привлекло к этому делу самых опытных криминалистов. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела находится под контролем центрального аппарат Следкома РФ.

СПРАВКА КП

В 2018 году студент 4 курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения. Десятки пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую Росляков активировал в столовой.

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