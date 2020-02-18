«Мне не страшно. Мы просто потом исчезнем. Хлоп - и все»: О чем писал на своей странице один из задержанных в Керчи подростков

Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи: двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Ребята купили через интернет компоненты взрывчатки и даже начали тренироваться на домашних животных, но, к счастью, довести дело до конца не успели: попались оперативникам.

Как стало известно КП-Крым, один из задержанных в Керчи подростков - Даниил А. (на фото выше).

На своих страницах в соцсетях свои фотографии не публиковал, единственные снимки подростка можно найти на страницах его матери.

Его кумир - Сергей Романович, актер из популярного у молодежи сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». На экране он воплощает Лешу - уличного хулигана и главного источника всех неприятностей, которые постигают главных героев. Любитель авантюр и скандалов, но все-таки верный друг.

Такие картинки публиковал у себя на странице Даниил

Даниил А. даже прибавил виртуальному себе возраста, написав, что 1992 года рождения - так же, как и Сергей Романович.

Или такие. Скриншот страницы

Кроме портретов актера и скриншотов сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», на странице много автомобилей, фотографий различных уличных протестов, которые перерастали в столкновения: вот, к примеру, в Греции недовольные в балаклавах бросают бутылки с зажигательной смесью.

Это фото уличных протестов опубликовано на странице Даниила.

Еще на одной из предполагаемых страниц Даниила, которая была удалена, на аватарке размещена фигура в белой футболке с надписью «УбитыНоНеВами» (слова из песни белорусских рэперов, спетой от лица наркоманов).

Его друг учился в Керченском морском техническом колледже. А на досуге ребят собирали бомбы в подражание земляку Владиславу Рослякову.

СПРАВКА КП

В 2018 году студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения. Десятки пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую Росляков активировал в столовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761599" frameborder="0"></iframe> Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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