2020-02-18T20:53:06+03:00
Происшествия

«Мне не страшно. Мы просто потом исчезнем. Хлоп - и все»: О чем писал на своей странице один из задержанных в Керчи подростков

Двое несовершеннолетних планировали теракты в учебных заведениях [видео]
Елена КОСТРЫКИНА
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Даниил А. в соцсетях свои фотографии почти не публиковалДаниил А. в соцсетях свои фотографии почти не публиковал
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Сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи: двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Ребята купили через интернет компоненты взрывчатки и даже начали тренироваться на домашних животных, но, к счастью, довести дело до конца не успели: попались оперативникам.

Как стало известно КП-Крым, один из задержанных в Керчи подростков - Даниил А. (на фото выше).

На своих страницах в соцсетях свои фотографии не публиковал, единственные снимки подростка можно найти на страницах его матери.

Его кумир - Сергей Романович, актер из популярного у молодежи сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». На экране он воплощает Лешу - уличного хулигана и главного источника всех неприятностей, которые постигают главных героев. Любитель авантюр и скандалов, но все-таки верный друг.

Такие картинки публиковал у себя на странице Даниил

Такие картинки публиковал у себя на странице Даниил

Даниил А. даже прибавил виртуальному себе возраста, написав, что 1992 года рождения - так же, как и Сергей Романович.

Или такие. Скриншот страницы

Или такие. Скриншот страницы

Кроме портретов актера и скриншотов сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», на странице много автомобилей, фотографий различных уличных протестов, которые перерастали в столкновения: вот, к примеру, в Греции недовольные в балаклавах бросают бутылки с зажигательной смесью.

Это фото уличных протестов опубликовано на странице Даниила.

Это фото уличных протестов опубликовано на странице Даниила.

Еще на одной из предполагаемых страниц Даниила, которая была удалена, на аватарке размещена фигура в белой футболке с надписью «УбитыНоНеВами» (слова из песни белорусских рэперов, спетой от лица наркоманов).

Его друг учился в Керченском морском техническом колледже. А на досуге ребят собирали бомбы в подражание земляку Владиславу Рослякову.

СПРАВКА КП

В 2018 году студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения. Десятки пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую Росляков активировал в столовой.

Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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