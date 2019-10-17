Откуда взялся «керченский стрелок»

18-летний Владислав Росляков нарядился в белую футболку с надписью «Ненависть», взял ружье, собрал дома бомбу – и пошел убивать однокурсников и преподавателей. Отправив на тот свет 20 человек, присоединился к ним, покончив жизнь самоубийством. Год спустя после трагедии «КП-Крым» попыталась разобраться, как получился такой человек.

1. НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ

Все мы родом из детства. Поначалу Росляков рос в полной семье – мама, папа, бабушка с дедом. Занимало семейство две небольшие квартиры на одном этаже, друг напротив друга. Солидных денег не водилось, но на жизнь хватало. Отец, Игорь Росляков, работал на судостроительном заводе «Залив» - в том же Аршинцево. Коллеги с завода качают головой: «Был хороший парень в молодости, а потом спился».

Отец-алкоголик семье радости никогда не приносит. Обычно это громкие ссоры, проблемы с деньгами, а иногда и рукоприкладство.

Когда Влад был еще совсем маленьким, отец получил серьезную черепно-мозговую травму. История до боли обыкновенная: возвращался с работы, напился, поскользнулся и разбил голову. В итоге – инвалидность. Из доходов – только мизерная государственная пенсия. Соседи поговаривают, что после этого у мужчины помутился рассудок:

- Агрессивный стал, обижал жену. Мама (Галина Рослякова, бабушка «керченского стрелка». – Ред.) у него пенсию забирает, на продукты. А он кричит, чтобы отдала. Постоянные ссоры! Как напьется – так начинается! - утверждают местные бабушки. – Может, Влад видел, как с мамой отец обращался, вот и обиделся на весь мир.

Вот только пенсионерка Таисия, которая живет через стенку от Игоря Рослякова, возражает: не такой уж и буйный сосед.

- Ну, бывает, включит музыку громко часа в два-три ночи, но я схожу, попрошу выключить – и сразу отключает, - пожимает плечами женщина.

В доме у Игоря Рослякова провели несколько обысков. Октябрь 2018Фото: Анастасия ЖУКОВА

Из-за проблем с психикой или нет, но жена Галина от Игоря ушла, прихватив с собой Владика, которому тогда было лет пять.

- Если человек ударился головой и у него что-то началось, это не наследственная вещь, это не могло передаться Рослякову, - решительно заявляет психолог Евгений Черный.

- А сам факт развода родителей мог повлиять? – интересуюсь у эксперта. – Говорят, многие преступники выходят из неполных семей.

- А многие – из полных. Сам по себе факт развода родителей ни о чем не говорит. В некоторых полных семьях дети видят не любовь, а отчужденность, ненависть - и так растут.

Как бы там ни было, даже если отец искренне любил сына (а он любил – даже заявил об этом журналистам сразу после трагедии), но гордиться своим папой Владик вряд ли мог. Чем старше становился – тем больше держал дистанцию.

- К отцу заходил обязательно, - рассказывает бабушка. – Игорю всегда хотелось погулять с сыном, к морю ходили. Но потом Влад перестал гулять. Сказал, мол, я взрослый, мне не интересно, - вздыхает Галина Никитична.

2. МАМА-СЕКТАНТКА

Папа-инвалид, а мама – сектантка, которую многие сверстники считают странной. Вот вам еще один повод для подростка чувствовать себя неуверенно.

Галина Рослякова растила сына одна. Еще до развода попала в секту свидетелей Иеговы (запрещена в РФ), что неудивительно: их молитвенный дом – в десяти минутах ходьбы, рано или поздно попадешься проповеднику.

Молитвенный дом сектантов - в десяти минутах ходьбыФото: Анастасия ЖУКОВА

Работала женщина в течение многих лет санитаркой в керченском онкологическом диспансере, за зарплату в 15 тысяч - и не думала уходить. Не исключено, что такая работа – требование руководства секты, ведь проповедовать там, где лежат в большинстве своем отчаявшиеся, сломленные болезнью люди – довольно легко и перспективно: умирающий адепт может чего и секте подарить перед смертью.

Пока Владик был маленький, мама водила его на собрания иеговистов. Но потом мальчик подрос и отказался посещать служения, мамина вера ему не нравилась. А чему тут нравиться? Куча ограничений, нельзя посещать никакие школьные тусовки! Весь «движ» проходит мимо.

- У них там праздники запрещены. Даже на классные часы, «сладкие столы» в честь 23 февраля и 8 марта Влада не пускали, - рассказывает одноклассник Иван Григорьев (имя изменено. – Ред.). - Влад сильно психовал из-за этого, конечно, но маму слушал. Она не разрешала ему праздновать даже собственный день рождения.

Вот так подростка насильно вырезают из социума.

Мама Рослякова запомнилась даже дворовым пацанам, которые жили по соседству с Владом.

- Обычный он был, а вот мамка у него странная, в секту его таскала. Думаю, там он с кем-то и познакомился, кто ему «подсказал» устроить стрельбу в колледже, - заявил мне соседский парень Боря.

При этом бабушка Влада исповедует православие, в квартире много икон. Но против религиозных воззрений невестки женщина никогда не возражала. Говорит, даже сходила однажды на служение из любопытства, ничего «криминального» не заметила.

Накануне бойни Влад Росляков сжег во дворе своего дома книги, в том числе – Библию.

Перед бойней Росляков сжег Библию. Остатки удалось найти корреспонденту "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА

3. ДЕПРЕССИВНЫЙ РАЙОН

Будущий «керченский стрелок» вырос в микрорайоне Аршинцево – это южная окраина Керчи. Собственно, Керчь в целом – довольно депрессивный город, а Аршинцево – самый депрессивный его район. Находится в отдалении, нормальная дорога с центром его связала только недавно – благодаря вливаниям в дорожную сеть Керчи из-за строительства Крымского моста.

Справедливости ради надо сказать, что дворик многоэтажки по улице Нестерова, в котором маленький Влад провел первые годы жизни – очень уютный и просторный. Клумбы, лавочки, увитые зеленью навесы перед подъездами – благодать! Но эту обстановку парнишка практически не помнит, потому что лет в пять после развода родителей он переехал в крохотную квартирку в 29 «квадратов» на соседней улице – в так называемых «бараках», построенных после войны.

Эти домики называют в народе "бараками". В каждом из них - десяток крошечных квартирФото: Анастасия ЖУКОВА

Напротив - стадион «Металлург», возведенный в 30-е годы и с тех пор, похоже, не видевший нормального ремонта. Полуразбитые трибуны, обшарпанный забор, колючки, а общественные туалеты давно превратились в ночлежки для бомжей – и все это, считай, в центре микрорайона.

Общественные туалеты на стадионе превратились в ночлежки для бомжейФото: Анастасия ЖУКОВА

Возле колледжа, к слову, немногим лучше: к основному корпусу примыкает полуразрушенное студенческое общежитие с заколоченными окнами, сразу за внутренним двором начинается заросший парк, где можно заблудиться, как в джунглях. Пять минут ходьбы от колледжа – и на тебя смотрит, как живое, очередное заброшенное здание с разбитыми окнами, которому место не на оживленной улице города, а среди декораций к постапокалиптическому фильму-катастрофе.

Рядом с домом Влада - отремонтированная музыкальная школа. Именно ее камера наблюдения «поймала» Рослякова, когда он шел на пустырь – сжигать вещи накануне бойни. А на том пустыре можно не только устроить большой костер: можно убивать, насиловать, прятать клады или собирать бомбы. Никто не увидит и не услышит, никто ничего не найдет посреди развалин старых дач, или в заброшенном бомбоубежище, или в завалах строительного и бытового мусора, коих на пустыре высятся целые пирамиды.

Могли ли эти безрадостные пейзажи разбудить в молодом парне тягу к убийству?

- Вполне. Здесь вполне могут быть глубокие корни этой трагедии, - неожиданно легко и однозначно соглашается со мной психолог Евгений Черный. - Пространство важно. Если человек заходит в операционную, где белым-бело, он там не будет сорить, курить. А если у человека за окном такое нежилое пространство с полуразрушенными нежилыми домами, то у него возникает чувство безнадежности. Ему тоскливо. Он каждый день фиксирован на этом безнадежном городском ландшафте. Преодолеть можно, но это зависит от личностных качеств – жизнестойкости, оптимизма. А есть люди, которые легко впадают в отчаяние, в растерянность. Мне кажется, Росляков – как раз тот случай. У него могла появиться такая вот сверхценная идея, что нужно из этого пространства вырваться. Вот он ушел сам – но еще и хлопнул дверью: забрал с собой 20 человек.

Пейзажи рядом с домом Рослякова нагоняют грустьФото: Анастасия ЖУКОВА

4. НЕ СМОТРЕЛ В ГЛАЗА

Поначалу, когда журналисты принялись опрашивать соседей Рослякова, многие просто пожимали плечами: «Да парень как парень, ничего особенного». Но чем больше корреспондентов появлялось во дворе, тем красочнее становились рассказы местных бабушек.

- Он с детства такой! Собак обижал, котов за хвосты подвешивал! – повествования, одно ужаснее другого, сыпались на прессу, как из рога изобилия, становясь красочнее, насыщеннее день ото дня.

- Глупости это все, - говорит соседка, подруга бабушки Рослякова Таисия. – Я говорю только то, что знаю: обычный был парень, вежливый, здоровался всегда. А про котов – это вот Алла (имя изменено. – Ред.) из квартиры N рассказала. Я ее потом спрашиваю: «Зачем ты такое журналистам наболтала? Ты сама видела?». А она отвечает: «Нет, но говорят же». Вот и верьте людям.

Желание «засветиться в телевизоре», обычное простодушие и любовь к сплетням, особенно свойственная жителям маленьких городов, могут из любого человека сделать в глазах общественности настоящего маньяка. Что из «показаний» соседей правда, а что – нет, остается только гадать.

Керченский политехнический колледж. После трагедии заменили все окнаФото: Анастасия ЖУКОВА

Правда, знакомые подозревают, что у Рослякова все же было расстройство психики.

- Очень спокойный был мальчик, даже слишком. Прямо что-то не так, - рассуждает соседка. - Бывает, встречу их с матерью, остановимся, чтобы перекинуться парой слов. И вот пока мы говорим, он ни на шаг от нее не отходит! Глаза опустит, смотрит в землю. Мой сын в этом возрасте уже бы убежал подальше, пока взрослые отвлеклись.

О том, что Росляков избегал зрительного контакта, говорит и одноклассник Ваня Григорьев:

- Он редко с кем разговаривал, никогда не смотрел в глаза, в пол все время.

- Нельзя точно сказать, что нелюбовь к зрительному контакту – признак психического расстройства, - разъясняет психолог Евгений Черный. – По-разному бывает. Может быть, Росляков пытался контактировать, но в какой-то момент понимал, что ему не интересно. И опускал глаза.

После самоубийства следователи нашли в кармане Рослякова флешку с несколькими скриншотами из игры DOOM: игровые интерьеры парень заменил на фотографии коридоров собственного колледжа.

- Если бы он хотел перестрелять как можно больше людей, - признался мне однажды один из следователей, имевших отношение к делу, - то у него были все шансы сделать количество жертв еще больше. Он вполне мог выглянуть в окно и расстреливать людей, в панике выбегавших из колледжа после взрыва. Но он этого не сделал. У него был сценарий: парень копировал американский «Колумбайн» (массовое убийство в одноименной школе в США, произошедшее в 1999 году. – Ред.). Вот как там убийцы действовали, так примерно и Росляков. Он не отступил от сценария, который он смоделировал себе в голове. Он продумал все детали заранее. Футболку заказал, ружье, патроны, несколько бомб собрал… Жутко от этой продуманности.

5. А БЫЛ ЛИ ЖЕРТВОЙ

Самый популярный ответ на вопрос «почему он это сделал» - издевались в школе и в колледже. Все, конечно же, представляют себе забитую, несчастную жертву, уставшую от насмешек – сам себе он, безусловно, казался именно таким. А со стороны все оказывается не так страшно.

- Я вырос с ним в одном дворе, - рассказывает Леха (имя изменено, - ред.), главный заводила Аршинцево с приводами в полицию. – Нормальный вообще пацан, не курил, качался. Везде пишут – замкнутый, но на самом деле он обычный был, общался с ребятами, мы гуляли компанией. Драться не любил, но увлекался оружием. Рассказывал мне, что ему нравятся охотничьи ружья.

Леха замолкает ненадолго, хмурится – у него в политехе пострадали друзья – и со вздохом продолжает:

- Незадолго до взрыва спросил меня, не хочу ли я скинуться и купить ружье. Я отказался, конечно, на кой оно мне надо!.. А классе в девятом говорил, что хочет устроить теракт в школе – и тоже предлагал поучаствовать.

Влад Росляков пришел убивать в футболке с надписью "Ненависть"

Леше, далеко не самому законопослушному гражданину, не пришло в голову, что тихоня Влад Росляков сказал об этом всерьез. Посмеялись и забыли.

- Как думаешь, почему он так ненавидел школу? Его там травили?

- Нет, - качает головой Леха. – Видел я его на переменах. Подтрунивали – ну, как обычно в школе бывает. Но чтобы там гнобили или унижали – не сказал бы.

Задаю тот же самый вопрос однокласснику Рослякова.

- Да, подкалывали его, ржали. Мелкие же были. Но сильно не дразнили, ничего сверхъестественного. Не били его никогда, - отвечает.

Может, травить Рослякова и не травили, но лидером в коллективе он явно не был и особым уважением не пользовался. В его глазах безобидные подколки могли выглядеть вселенской катастрофой. Прибавить запаса уверенности в себе Влад пытался с помощью «железа» в спортзале и оружия. «Чтобы все боялись, чтоб не насмехались».

В школе записался в «стрелковый кружок». Это было единственное хобби, о котором знали его одноклассники. Стрелял средне, но занятия посещал исправно.

А уже став студентом, пошел «подкачаться». В зале его помнят смутно. Будущий «керченский стрелок» выдающимися спортивными данными не отличался, с другими любителями культуризма практически не контактировал.

- Тупил, на самом деле, - смеются спортсмены. – Ходил и качал только бицуху. А через два месяца спрашивал, почему «банки» не растут, где же масса. Обычные ошибки начинающих. Ни программы системной у него не было, ничего. Тренера не оплачивал, занимался сам. Через некоторое время бросил.

В собственных глазах он не добился нужного эффекта. Выделиться никак не получалось: по стрельбе – средние баллы, от «железа» бицепсы не растут, как на дрожжах, родители не богаты и не знамениты, денег в семье не водится: у Галины Росляковой были долги за коммуналку.

МНЕНИЕ

Евгений ЧЕРНЫЙ, декан факультета психологии Таврической академии КФУ:

- Я не верю в теории заговора, в слухи о том, что Росляков действовал не один. Конечно, один. Тут одиночество и выключенность из социума - основные причины. Он делал все разумно продуманно, рационально, даже холодно. У него была цель - и он шел к этой цели.

Это-то и оказывается страшнее. Если б это был какой-то заговор, группа - можно было усилить силовые структуры, поймать всех и уничтожить. Было бы понятно, что делать. А этом случае как быть? Когда это может созреть в любом человеке, в том числе – молодом? Силовики здесь никак не помогут. И вот это страшная вещь.

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